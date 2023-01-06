Родители детей до 17 лет получат новое пособие

21:02, 06 янв 2023

Родители детей до 17 лет получат новые выплаты. Речь идет о едином ежемесячном пособии. Выплаты начнутся уже на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте Социального фонда.







Напомним, с 1 января этого года в России введено единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Его могут получить беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки — до 12 недель, а также родители детей до 17 лет.



На получение выплаты может претендовать семья, среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного минимума в субъекте.



Единое пособие назначено 80 тысячам детей до 17 лет.





Выплаты также получат 1,5 тысячи беременных женщин. Средства будут перечислены на счет, который будет указан при оформлении. Кроме того, Социальный фонд одобрил выплаты на 33 тысячи первых детей до трех лет, которые родились до конца 2022 года.

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