Пенсионерам сообщили, какие индексации выплат предусмотрены в 2023 году

20:55, 13 янв 2023

Ближайшая индексация произойдет 1 февраля. Вырастут на 12,4 процента ежемесячные денежные выплаты всем федеральным льготникам, большинство которых являются пенсионерами.







С 1 апреля на 3,3 процента увеличат все виды пенсий по государственному обеспечению. К ним относятся пенсии госслужащих, а также социальные пенсии, которые платятся тем, кто по разным причинам не смог заработать страховую пенсию.



С 1 августа подрастут страховые пенсии работающих пенсионеров. Конкретная сумма прибавки будет определяться на основе пенсионных коэффициентов за предшествующий год.





Наконец, с 1 октября запланировано повышение пенсий военных пенсионеров на основе показателей прогнозной инфляции.



Ранее сообщалось, что с 1 января страховые пенсии выросли на 4,8 процента. Повышение затронуло неработающих пенсионеров, чьи выплаты увеличились в среднем на тысячу рублей в месяц.

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