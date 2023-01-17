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В России сообщили о масштабной индексации выплат и пособий

В России сообщили о масштабной индексации выплат и пособий

09:05, 17 янв 2023

С 1 февраля в России будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций. Размер ряда выплат увеличится на 11,9 процента, сообщает Социальный фонд России.



На 11,9 процента будут увеличены размеры единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки. Например, размер материнского капитала на первого ребенка составит почти 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. На второго ребенка — почти 775,6 тысячи рублей — на 82,5 тысячи рублей больше, чем в прошлом году.


Индексация выплат производится ежегодно с 1 февраля. Коэффициент индексации устанавливается исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. По данным Росстата, индекс потребительских цен за год составил 111,94 процента. Поэтому размер индексации составит 11,9 процента.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: индексация выплаты 2023
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