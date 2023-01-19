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Стали известны правила выплат нового пособия на детей

Стали известны правила выплат нового пособия на детей

09:08, 19 янв 2023

В России сообщили порядок выплаты единого пособия на детей и беременным женщинам. Информация появилась в телеграм-канале Социального фонда РФ.

Так, отмечается, что первое перечисление средств должно происходить в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении пособия.



В дальнейшем деньги перечисляются с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

Напомним, с 1 января этого года в нашей стране вводится единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Оно будет выплачиваться ежемесячно.

Кому положены выплаты? Получатели - родители детей до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки — до 12 недель. На получение пособия может претендовать семья, среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного минимума в том или ином регионе.


Как получить выплату? Для этого необходимо подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства или в МФЦ.

Новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки, напоминают эксперты. 

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Источник: i-gazeta.com
Теги: пособия выплаты
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