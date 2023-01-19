Стали известны правила выплат нового пособия на детей

09:08, 19 янв 2023

В России сообщили порядок выплаты единого пособия на детей и беременным женщинам. Информация появилась в телеграм-канале Социального фонда РФ.



Так, отмечается, что первое перечисление средств должно происходить в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении пособия.







В дальнейшем деньги перечисляются с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.



Напомним, с 1 января этого года в нашей стране вводится единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Оно будет выплачиваться ежемесячно.



Кому положены выплаты? Получатели - родители детей до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки — до 12 недель. На получение пособия может претендовать семья, среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного минимума в том или ином регионе.





Как получить выплату? Для этого необходимо подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства или в МФЦ.



Новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки, напоминают эксперты.

Читайте также: Родители детей до 17 лет получат новое пособие

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram