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Стал известен размер материнского капитала в 2023 году

Стал известен размер материнского капитала в 2023 году

22:14, 19 янв 2023

Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля составит почти 587 тысяч рублей, на второго — около 775,6 тысяч рублей. Об этом 19 января сообщает официальный сайт Минфина РФ.



«Расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 млрд рублей. Индексация коснется более 40 мер соцподдержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты», — отмечается на сайте ведомства.


Ранее Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в этом году проиндексировать МРОТ выше уровня инфляции, отметив, что от уровня минимального размера оплаты труда зависят другие составляющие в области заработных плат, в том числе в частной сфере.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: маткапитал выплаты
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