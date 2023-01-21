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В Башкирии запустили чат-бот по выплатам на детей до 17 лет

В Башкирии запустили чат-бот по выплатам на детей до 17 лет

09:30, 21 янв 2023

В Башкирии заработал новый чат-бот по единому пособию для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин. Его разработал ЦУР Башкортостана совместно с коллегами из отделения Социального фонда по республике.



Цифровой помощник расскажет о доступных мерах поддержки, входящих в пособие, его размерах, правилах оформления и сроках рассмотрения заявок, а также категориях жителей, которым положены выплаты.

Чат-бот доступен в Telegram-мессенждере здесь. Виртуальный помощник поможет разобраться в правилах назначения единого детского пособия. Чтобы начать работу с ботом, нажмите кнопку "Запустить".


Напомним, единое пособие – это мера государственной поддержки для семей с детьми, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума, и беременных, которые встали на учет в женской консультации до 12 недель беременности. Единое пособие назначается семьям, в которых среднедушевые доходы ниже регионального прожиточного минимума на человека (в Башкирии эта сумма сейчас составляет 12650 рублей). 

Как уже сообщала "Электрогазета", новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. 

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Источник: i-gazeta.com
Теги: выплаты чат-бот телеграм
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