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В Башкирии с 1 февраля размер более 40 выплат и пособий увеличат на 11,9%

В Башкирии с 1 февраля размер более 40 выплат и пособий увеличат на 11,9%

10:18, 25 янв 2023

С 1 февраля в Башкирии, как и по всей России размер более 40 выплат, компенсаций и пособий планируется проиндексировать на 11,9%. Об этом сообщил региональный Минтруд со ссылкой на пресс-службу федерального министерства.



В частности, увеличатся суммы единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, маткапитала, выплаты ветеранам, страховой выплаты и других мер социальной поддержки. К примеру, размер маткапитала на первого ребенка увеличится до 587 тыс. рублей – на 62,5 тыс. больше, чем было в 2022 году.

Индексация выплат устанавливается ежегодно исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год (в данном случае этот показатель составил 111,94%).


Ранее сообщалось о том, что В Башкирии заработал новый чат-бот по единому пособию для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин. Его разработал ЦУР Башкортостана совместно с коллегами из отделения Социального фонда по республике.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: пособия выплаты
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