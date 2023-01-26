В каком случае участники СВО из Башкирии могут лишиться льгот

14:19, 26 янв 2023

Участники СВО из Башкирии потеряют льготы при смене прописки



Механизма сохранения льгот при переезде нет. Об этом сообщила вице-премьер — глава регионального Минфина Лира Игтисамова.







«Наши меры поддержки определены таким образом, что предоставляются гражданам, проживающим в Республике Башкортостан. Поэтому при переезде, если они перестают проживать на территории республики, они утрачивают право на получение этих мер», — сказала она на пленарном заседании Госсобрания в четверг, 26 января.



При этом, добавила Лира Игтисамова, в каждом регионе действуют свой «набор», соответственно участники СВО, сменившие место жительства, будут иметь право пользоваться мерами поддержки, установленными в том или ином субъекте России.

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