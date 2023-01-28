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В Чекмагушевском районе Башкирии произвели рекордное количество молока

В Чекмагушевском районе Башкирии произвели рекордное количество молока

12:12, 28 янв 2023

В Чекмагушевском районе животноводы производят 200 тонн товарного молока в сутки. Об этом в соцсетях рассказал Радий Хабиров.

На сельскохозяйственных предприятиях «Базы», «Герой» и «Байбулат» были реализованы инвестпроекты. Некоторые из них выходили со своими идеями на «Инвестчасы».



По словам главы региона, еще ни один район не достигал таких объемов. 200 тонн молока достаточно, чтобы обеспечить им более 220 тысяч человек. Радий Хабиров поблагодарил работников за их нелегкий труд.

Ранее сообщалось о том, что глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве РБ предложил возить республиканских школьников на экскурсию в Беларусь. Также он предложил увеличить количество авиарейсов в Минск.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Чекмагушевский район Хабиров Радий Фаритович
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