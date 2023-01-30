В России ввели новый порядок выплаты зарплаты и аванса

09:07, 30 янв 2023

В России с начала года введен новый порядок удержания налога на доходы физических лиц. Это напрямую влияет на выплату заработной платы и аванса.







Как пояснили в пресс-службе УФНС по РБ, до 1 января НДФЛ удерживался в последний день месяца, так как датой фактического получения дохода в виде оплаты труда считался последний день месяца, за который согласно трудовому договору ему была начислена заплата. Теперь же датой получения дохода признается день фактической выплаты, либо перечисления заплаты и аванса на счет налогоплательщика в банке.





Таким образом, налог будет удерживаться с заработной платы за первую и за вторую половину месяца — при выплате аванса и итоговой суммы заработка. На суммарный размер заработной платы это никак не повлияет, так как итоговая сумма, с которой будет удерживаться налог, не изменится. Может только сократиться размер аванса, но при этом увеличиться размер основной выплаты.

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