Президент Украины ввел санкции против БСК и БПК

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против двух башкирских компаний. Всего в список добавили более 180 российских и белорусских юрлиц и трех бизнесменов.
Под санкции подпали Башкирская содовая компания и Башкирская перевозочная компания. Меры в отношении них будут действовать 10 лет. Согласно документу, им запрещены торговые операции, транзит ресурсов через Украину, а их активы будут заблокированы, пишет РБК Уфа.
Напомним, ранее США ввели санкции против Радия Хабирова. Глава Башкирии прокомментировал это решение, сказав, что относится к ограничениям с недоумением и иронией.