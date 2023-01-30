Президент Украины ввел санкции против БСК и БПК

10:05, 30 янв 2023

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против двух башкирских компаний. Всего в список добавили более 180 российских и белорусских юрлиц и трех бизнесменов.



Под санкции подпали Башкирская содовая компания и Башкирская перевозочная компания. Меры в отношении них будут действовать 10 лет. Согласно документу, им запрещены торговые операции, транзит ресурсов через Украину, а их активы будут заблокированы, пишет РБК Уфа.



Напомним, ранее США ввели санкции против Радия Хабирова. Глава Башкирии прокомментировал это решение, сказав, что относится к ограничениям с недоумением и иронией.



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