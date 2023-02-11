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12 санаториев в Башкирии получат субсидию за лечение бойцов СВО

12 санаториев в Башкирии получат субсидию за лечение бойцов СВО

09:43, 11 фев 2023

Санатории нашей республики получат субсидию из бюджета региона за лечение бойцов СВО — жителей Башкирии. Опубликованы результаты конкурсного отбора на выдачу таких субсидий на сайте Минземимущества Башкирии. 



Как указано в документе, на конкурс подали свои заявки 12 санаториев РБ, и все они были одобрены. Среди  получателей субсидии, выделяемой из бюджета на лечение бойцов,  санатории «Ассы», «Зеленая Роща», «Якты-Куль», «Янган-Тау», «Карагай», «Красноусольск», «Танып», «Юматово», «Радуга», дом отдыха «Березки», санаторий-профилакторий «Березки», а также ЛОЦ «Энергетик».

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что санатории республики нуждаются в поддержке.


—  Это достояние республики, десятилетиями формировалась их материальная и лечебная база, —  прокомментировал Радий Хабиров. —  Особенно сейчас, когда в них восстанавливают здоровье участники СВО, инвалиды и ветераны Луганской Народной Республики.

Глава Башкирии напомнил, что в рамках антикризисных мер в прошлом году республика установила льготную арендную плату за используемые санаториями земельные участки. Руководитель региона добавил, что наши санатории, в свою очередь, тоже должны улучшать материальную базу и качество обслуживания.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: спецоперация субсидии санатории Башкирии
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