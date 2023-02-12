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В Башкирии имеются вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей

В Башкирии имеются вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей

10:40, 12 фев 2023

В республике сообщили о новых вакансиях с высокой заработной платой. Свежие данные о приеме на работу представил интерактивный портал службы занятости населения РБ.

Предложения о трудоустройстве с заработной платой от 100 тысяч и выше на 10 февраля озвучили предприятия и организации Уфы, Октябрьского, Нефтекамска, Туймазинского, Иглинского, Дюртюлинского районов.



Работодатели набирают сотрудников на следующие вакансии:

– мастер буровой, Октябрьский, ООО «Октябрьское УБР», от 240 до 300 тысяч рублей;

– бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения, Октябрьский, ООО «Октябрьское УБР», от 230 до 250 тысяч рублей;

–электромеханик, Октябрьский, ООО «Октябрьское УБР», от 180 до 200 тысяч рублей;

– электромонтер по обслуживанию буровых, Октябрьский, ООО «Октябрьское УБР», от 160 до 180 тысяч рублей;

– машинист буровой установки, Октябрьский, ООО «Октябрьское УБР», от 180 до 200 тысяч рублей;


– ведущий специалист, Уфа, НТЦ ТТ ООО «НИИ Транснефть», от 100 до 115 тысяч рублей;

– водитель автомобиля, Уфа, ООО «Итеко Россия», от 90 до 130 тысяч рублей;

– водитель автомобиля, Иглинский муниципальный район, Калтымановский сельсовет, село Алаторка, АО «ДЭП № 103», от 60 до 100 тысяч рублей;

– водитель автомобиля, Туймазинский муниципальный район, Кандринский сельсовет, село Кандры, АО «ДЭП № 103», от 60 до 100 тысяч рублей;

– врач-стоматолог, Нефтекамск, ООО «СТОМА», 100 тысяч рублей;



– инженер-конструктор, Иглинский муниципальный район, Иглинский сельсовет, село Иглино, ООО «ЕВНАТ», от 70 до 100 тысяч рублей;

– Главный ветеринарный врач, Дюртюлинский муниципальный район, Суккуловский сельсовет, село Суккулово, ООО Племзавод «ЛЕНИНА», от 100 тысяч рублей.

С более подробной информацией можно ознакомиться на интерактивном портале службы занятости населения РБ.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: занятость зарплата
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