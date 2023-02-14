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В Благовещенске за 3 млн рублей откроют производство косметики на кобыльем молоке

В Благовещенске за 3 млн рублей откроют производство косметики на кобыльем молоке

09:39, 14 фев 2023

В башкирском городе Благовещенск откроют производство косметики на кобыльем молоке. Об это рассказала пресс-служба Министерства экономического развития и инвестиционной политики республики.



Проект реализует компания «Благзавод», которую недавно внесли в реестр резидентов территории опережающего развития «Благовещенск». Предприятие планирует реализовать проект за собственные средства – три миллиона рублей. На эту сумму приобретут помещение и оборудование.


Планируемая мощность будущего производства составит 65 тысяч единиц продукции в год, выход на проектную мощность запланирован в 2026 году. Реализовать проект инвесторы намереваются в течение 2023-2027 годов, будет создано 10 рабочих мест. Производимую продукцию будет продавать через специализированные торговые сети, а также на выставках и ярмарках.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: economy.bashkortostan.ru
Теги: Благовещенский район Благовещенск косметика кобылье молоко
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