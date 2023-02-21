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МРОТ в Башкирии в 2024 году вырастет до 23 389 рублей

МРОТ в Башкирии в 2024 году вырастет до 23 389 рублей

18:54, 21 фев 2023

С 1 января 2024 года МРОТ в Башкирии увеличится до 23 389 рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Юрий Мельников.



Напомним, что сегодня во время послания Федеральному Собранию Владимир Путин сообщил об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5%.

В Башкирии с учетом районного коэффициента размер МРОТ достигнет 23 389 рублей. С 2024 года работодатель не будет иметь права выплачивать работнику сумму меньше этой.


По словам Юрия Мельникова, повышение МРОТ позволит повысить суммы отчислений работодателями страховых сумм за своих сотрудников, что гарантирует будущую пенсию и защиту от различных страховых случаев.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что с учетом районного коэффициента в 15%, установленного в Башкирии, для жителя республики минимальный размер оплаты труда в 2023 году составит 18 678 рублей.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: мрот 2024
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