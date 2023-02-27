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В Башкирии на лечение бойцов СВО в санаториях выделяется 100 млн рублей

В Башкирии на лечение бойцов СВО в санаториях выделяется 100 млн рублей

14:58, 27 фев 2023

В Башкирии в этом году на бесплатное лечение в региональных санаториях участников специальной военной операции их семей выделят 100 миллионов рублей. Об этом в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой сообщила глава Министерства земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.



Для этих целей в прошлом месяце конкурсным способом были отобраны 12 здравниц – как государственных, так и частных. Предполагается, что пройти лечение в санаториях смогут более полторы тысячи человек. Стоимость путевки для одного бойца спецоперации составляет 60,2 тысячи рублей при средней продолжительности лечения в 14 дней.


В санаториях, как сообщила в своем докладе Наталья Полянская, уже подготовлен номерной фонд, а самое лечение будет предоставлено в удобное время по личному заявлению.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: newsbash
Теги: спецоперация
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