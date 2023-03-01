Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

В Башкирии на газификацию домов будет выделено около 34 млрд рублей

В Башкирии на газификацию домов будет выделено около 34 млрд рублей

09:14, 01 мар 2023

На башкирском телевидении прошел брифинг, посвященный газификации домов в деревнях и селах. Как рассказал генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов, программа предполагает газификацию населенных пунктов, в которых не было газа. Догазификация означает оснащение газом домов в тех селах и деревнях, которые уже газифицированы. В этом случае трубы прокладываются до границ земельных участков без взимания платы.



Программа догазификации реализуется с 2021 года, с того момента, как было принято решение президентом России Владимиром Путиным. Она носит бессрочный характер.  

И.о. министерства по строительству и архитектуре РБ Егор Родин отметил, что программа газификации рассчитана до 2025 года, то есть на пятилетку. Она помогает присоединить к общей системе газоснабжения те населенные пункты, которые не были ранее газифицированы. По этой программе планируется подключить газ почти в 25000 домовладениях. «Газпром» строит 71 межпоселковый газопровод, 164 внутрипоселковых газопроводов.


На программу газификации ресурсоснабжающая организация направит около 20 миллиардов рублей и 14 миллиардов – на догазификацию.

Заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ольга Кабанова сообщила, что получатели сертификата номиналом 100 тысяч рублей на проведение газа в дом определены в постановлении правительства РБ. В их числе – участники и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий, участники спецоперации и члены их семей, многодетные семьи и семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума (меньше 12 650 рублей).



Директор МФЦ Башкирии Наталья Куприянова назвала перечень документов, которые нужно предоставить вместе с заявкой на догазификацию. В него входят заявление, копия паспорта, ИНН, СНИЛС заявителя, документы, подтверждающие право собственности на землю и жилой дом, ситуационный план. 

Читайте также:

В Башкирии выдают денежные сертификаты на газификацию жилища
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Теги: газификация
Читайте также

В Башкирии выдают денежные сертификаты на газификацию жилища
Экономика в Башкирии
В Башкирии выдают денежные сертификаты на газификацию жилища
Жителям Башкирии рассказали как бесплатно подключить дом к газу
Экономика в Башкирии
Жителям Башкирии рассказали как бесплатно подключить дом к газу
В Башкортостане не газифицированы 16,4% домов
Потребитель в Башкирии
В Башкортостане не газифицированы 16,4% домов
В Башкирии за 4 года планируют провести газ к 26 тысячам домов
Экономика в Башкирии
В Башкирии за 4 года планируют провести газ к 26 тысячам домов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: