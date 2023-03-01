В Башкирии на газификацию домов будет выделено около 34 млрд рублей

09:14, 01 мар 2023

На башкирском телевидении прошел брифинг, посвященный газификации домов в деревнях и селах. Как рассказал генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов, программа предполагает газификацию населенных пунктов, в которых не было газа. Догазификация означает оснащение газом домов в тех селах и деревнях, которые уже газифицированы. В этом случае трубы прокладываются до границ земельных участков без взимания платы.







Программа догазификации реализуется с 2021 года, с того момента, как было принято решение президентом России Владимиром Путиным. Она носит бессрочный характер.



И.о. министерства по строительству и архитектуре РБ Егор Родин отметил, что программа газификации рассчитана до 2025 года, то есть на пятилетку. Она помогает присоединить к общей системе газоснабжения те населенные пункты, которые не были ранее газифицированы. По этой программе планируется подключить газ почти в 25000 домовладениях. «Газпром» строит 71 межпоселковый газопровод, 164 внутрипоселковых газопроводов.





На программу газификации ресурсоснабжающая организация направит около 20 миллиардов рублей и 14 миллиардов – на догазификацию.



Заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ольга Кабанова сообщила, что получатели сертификата номиналом 100 тысяч рублей на проведение газа в дом определены в постановлении правительства РБ. В их числе – участники и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий, участники спецоперации и члены их семей, многодетные семьи и семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума (меньше 12 650 рублей).









Директор МФЦ Башкирии Наталья Куприянова назвала перечень документов, которые нужно предоставить вместе с заявкой на догазификацию. В него входят заявление, копия паспорта, ИНН, СНИЛС заявителя, документы, подтверждающие право собственности на землю и жилой дом, ситуационный план.

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