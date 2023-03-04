В Уфе открылся новый магазин резидента «Алга» ZASPORT

18:49, 04 мар 2023

Глава Башкортостана Р. Хабиров рассказал, что в субботу, 4 марта, в Уфе в торговом центре "Планета" распахнул свои двери новый магазин одежды бренда ZASPORT. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.



Согласно предоставленной информации, в магазине ZASPORT будет продаваться одежда для спорта и отдыха, сшитая одним из резидентов ОЭЗ "Алга". Данная компания также шьет форму для участников Олимпийских игр.



- Теперь мы сможем одеть представителей нашей республики в куртки и футболки, сшитые лучшими дизайнерами России, которые разрабатывают форму для наших чемпионов", - написал Хабиров.

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Фото: соцсети Радия Хабирова