Под Уфой приступили к строительству технопарка «Зубово»

11:39, 06 мар 2023

6 марта начались строительные работы в технопарке «Зубово» в Уфимском районе Башкирии. В землю были забиты первые сваи для здания площадью 10 500 квадратных метров. Планируется, что здесь будет построено два таких сооружения. Глава республики Радий Хабиров сообщил об этом на своих страницах в социальных сетях.







Он отметил, что это один из приоритетных проектов, рассмотренных на Инвестчасе, и прокомментировал, что будет оказана помощь с инженерной инфраструктурой, касающейся дорог, отопления, водо- и электроснабжения.



О своем намерении стать резидентами технопарка заявили Уфимский компрессорный завод и научно-технический центр «Геомеханика», которые, по прогнозам, на начальном этапе предложат 160 рабочих мест.





В настоящее время в Башкирии в разных районах зарегистрировано 12 индивидуальных и 18 технопарков со 168 резидентами, в которых создано 30 тысяч рабочих мест и инвестировано 45 млрд рублей и более.

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Фото: социальные сети Радия Хабирова