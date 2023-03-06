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В Уфе за год на 4,7 процента выросли цены на вторичное жилье

В Уфе за год на 4,7 процента выросли цены на вторичное жилье

14:23, 06 мар 2023

В феврале 2023 года стоимость вторичного жилья в городе Уфа подскочила на 4,7 процента в сравнении с тем же месяцем 2022 года.

Среди российских городов-миллионников главным образом цены на подержанные квартиры выросли в Челябинске (+22,1 процента), сообщает "Авито-Недвижимость".



- Востребованность на квартиры в фонде вторичного жилья в Уфе выросла на 14,6 процента по сравнению с январем текущего года. Однако за год отмечается отрицательная динамика – спрос упал на 11,2 процента, - сообщается в исследовании.

При этом величина предложения на рынке вторичного жилья в столице Башкортостана за год возросла на 23,5 процента.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа цены жилье
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