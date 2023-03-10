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В России с 1 апреля проиндексирую социальные пенсии

В России с 1 апреля проиндексирую социальные пенсии

09:16, 10 мар 2023

В России индексация пенсий планируется с 1 апреля. Это будет означать повышение социальных пенсий на 3,3%.

"С 1 апреля в соответствии с прожиточным минимумом еще на 3,3% увеличатся социальные пенсии, которые каждый год повышаются по аналогии с ростом прожиточного минимума", - цитирует "Российская газета" заместителя министра труда и соцзащиты - статс-секретаря Андрея Пудова.

Источник напомнил, что минимальный размер оплаты труда был проиндексирован с 1 января 2023 года.

Предстоящая индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 миллионов пенсионеров.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: индексация пенсии
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