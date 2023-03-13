В Башкирии заброшенный автовокзал выставили на продажу за 13,5 миллиона рублей
21:50, 13 мар 2023
Здание автовокзала в городе Мелеуз, расположенное по адресу Левонабережная, 22, выставлено на продажу. Заявки принимаются до 28 марта, а результаты будут объявлены через два дня - 30 марта. Такая информация появилась на сайте "ГИС ТОРГИ".
Автовокзал имеет два этажа, он был построен в 1979 году. Площадь этого нежилого здания составляет 1 095,9 квадратных метра. Начальная цена на торгах составляет 13 млн 450 тысяч рублей, шаг аукциона – 672 тысячи 500 рублей.
Вокзал не функционирует уже в течение несколько лет. Изнутри здание и вправду выглядит заброшенным – видавшие виды стены и сугробы снаружи говорят сами за себя.