В Башкирии заброшенный автовокзал выставили на продажу за 13,5 миллиона рублей

21:50, 13 мар 2023

Здание автовокзала в городе Мелеуз, расположенное по адресу Левонабережная, 22, выставлено на продажу. Заявки принимаются до 28 марта, а результаты будут объявлены через два дня - 30 марта. Такая информация появилась на сайте "ГИС ТОРГИ".







Автовокзал имеет два этажа, он был построен в 1979 году. Площадь этого нежилого здания составляет 1 095,9 квадратных метра. Начальная цена на торгах составляет 13 млн 450 тысяч рублей, шаг аукциона – 672 тысячи 500 рублей.



Вокзал не функционирует уже в течение несколько лет. Изнутри здание и вправду выглядит заброшенным – видавшие виды стены и сугробы снаружи говорят сами за себя.

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Фото: torgi.gov