В России с 1 апреля 2023 года проиндексируют пенсии
09:49, 18 мар 2023
Россиянам с 1 апреля повысят социальные пенсии. Размер выплат увеличится на 3,3%. Постановление об этом разместили на официальном сайте правовой информации.
Как передает РИА Новости, ссылаясь на Министерство труда, пенсионные выплаты проиндексируют на 10 процентов в дополнение к индексации, которая была произведена в начале лета прошлого года.
Величина индексации будет зависеть от того, насколько быстро будет расти прожиточный минимум пенсионеров за прошедший год. Что касается социальных выплат то она, по обыкновению, проводится раз в год в начале апреля.
Предстоящая индексация даст возможность примерно 4 млн пенсионеров повысить уровень своих пенсий. Напомним, соцпенсии назначаются гражданам, не имеющим достаточного стажа для получения страховой пенсии. Помимо этого, право на эти выплаты имеют инвалиды и те, кто потерял кормильца.
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