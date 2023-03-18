Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

В России с 1 апреля 2023 года проиндексируют пенсии

В России с 1 апреля 2023 года проиндексируют пенсии

09:49, 18 мар 2023

Россиянам с 1 апреля повысят социальные пенсии. Размер выплат увеличится на 3,3%. Постановление об этом разместили на официальном сайте правовой информации.



Как передает РИА Новости, ссылаясь на Министерство труда, пенсионные выплаты проиндексируют на 10 процентов в дополнение к индексации, которая была произведена в начале лета прошлого года.

Величина индексации будет зависеть от того, насколько быстро будет расти прожиточный минимум пенсионеров за прошедший год. Что касается социальных выплат то она, по обыкновению, проводится раз в год в начале апреля.


Предстоящая индексация даст возможность примерно 4 млн пенсионеров повысить уровень своих пенсий. Напомним, соцпенсии назначаются гражданам, не имеющим достаточного стажа для получения страховой пенсии. Помимо этого, право на эти выплаты имеют инвалиды и те, кто потерял кормильца.

Читайте также:

Какие доплаты положены пенсионерам в 2023 году
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги: пенсии индексация
Читайте также

С 1 апреля жители Башкирии получат повышенную социальную пенсию
Общество в Башкирии
С 1 апреля жители Башкирии получат повышенную социальную пенсию
В Минтруда предложили с 1 апреля повысить социальные пенсии еще на 3,3 процента
Экономика в Башкирии
В Минтруда предложили с 1 апреля повысить социальные пенсии еще на 3,3 процента
Стало известно, насколько увеличится пенсия с 1 апреля 2019 года
Экономика в Башкирии
Стало известно, насколько увеличится пенсия с 1 апреля 2019 года
В России с 1 апреля проиндексирую социальные пенсии
Экономика в Башкирии
В России с 1 апреля проиндексирую социальные пенсии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: