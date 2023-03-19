Два предприятия Башкирии попали под санкции президента Украины

14:05, 19 мар 2023

Президент Украины В. Зеленский подписал указ о включение в список санкций общества "ДБА-Инжиниринг" и компании "Авангард" города Стерлитамак.



Также, по данным издания РБК-Уфа, ссылающегося на указ В. Путина, ограничения коснулись совладельца общества "Геотехнологии" Ю. Тюленева и экс-генерального директора авиационного производственного предприятия в городе Кумертау Н. Фролова.







Санкции, сроком на 10 лет, запрещают въезд физлиц на территорию страны и блокировку активов.



В общей сложности запреты коснулись порядка 300 физических лиц и 141 компании.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Министра труда Башкирии Ленару Иванову включили в черный список Евросоюза.

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Автор: Семен Подгорный