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В Башкирии начнет действовать лимит на поездки по карте «Алга»

В Башкирии начнет действовать лимит на поездки по карте «Алга»

22:45, 21 мар 2023

В Башкортостане установлен лимит на проезд по единой социальной карте. Об этом сообщили в пресс-центре регионального МФЦ.

Новость касается социальных карт, действующих в республике и, в частности, "Алга, Башкортостан". Начиная с первого апреля количество передвижений по социальному проездному, совершенных за месяц, теперь не должно быть больше 90.

Согласно указу, который подписал премьер-министр РБ А. Назаров и размещенному на республиканском портале правовой информации, если карта у пассажира во время оплаты не будет работать или отсутствует, он должен будет оплатить проезд в размере 33 рублей.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: карта алга
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