В Башкирии начнет действовать лимит на поездки по карте «Алга»
22:45, 21 мар 2023
В Башкортостане установлен лимит на проезд по единой социальной карте. Об этом сообщили в пресс-центре регионального МФЦ.
Новость касается социальных карт, действующих в республике и, в частности, "Алга, Башкортостан". Начиная с первого апреля количество передвижений по социальному проездному, совершенных за месяц, теперь не должно быть больше 90.
Согласно указу, который подписал премьер-министр РБ А. Назаров и размещенному на республиканском портале правовой информации, если карта у пассажира во время оплаты не будет работать или отсутствует, он должен будет оплатить проезд в размере 33 рублей.
Автор: Семен Подгорный
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