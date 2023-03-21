В Башкирии начнет действовать лимит на поездки по карте «Алга»

22:45, 21 мар 2023

В Башкортостане установлен лимит на проезд по единой социальной карте. Об этом сообщили в пресс-центре регионального МФЦ.



Новость касается социальных карт, действующих в республике и, в частности, "Алга, Башкортостан". Начиная с первого апреля количество передвижений по социальному проездному, совершенных за месяц, теперь не должно быть больше 90.



Согласно указу, который подписал премьер-министр РБ А. Назаров и размещенному на республиканском портале правовой информации, если карта у пассажира во время оплаты не будет работать или отсутствует, он должен будет оплатить проезд в размере 33 рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный