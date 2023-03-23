Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

В России в 1,5 раза вырастут декретные, больничные и детские пособия

В России в 1,5 раза вырастут декретные, больничные и детские пособия

17:11, 23 мар 2023

К 2025 году произойдёт увеличение более чем в полтора раза выплат по больничным, декретным и пособиям, которые выплачиваются по уходу за ребёнком. Такую информацию сообщил Михаил Мишустин во время своего выступления на очередном годовом отчёте правительства.



– Система социальных гарантий в целом совершенствуется, чтобы они предоставлялись своевременно и в наиболее удобной форме без бюрократической волокиты, – отметил Мишустин. – Для этого и была создана новая структура – Фонд пенсионного и социального страхования. Также дополнительно был введён единый тариф страховых взносов. Благодаря всем этим изменениям уже к 2025 году увеличатся выплаты по больничным, декретам и пособиям, выплачиваемых по уходу за ребёнком.


От доходов получателя будут зависеть пособие по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком в случае, если имеется временная нетрудоспособность. При этом существует определенный потолок: выплата по беременности и родам не может превышать 530 976 рублей за весь период нетрудоспособности, а по уходу за ребёнком до полутора лет не может быть больше 33 281 рублей в месяц.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты пособия
Читайте также

В России увеличится размер пособия для беременных
Общество в Башкирии
В России увеличится размер пособия для беременных
В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми
Общество в Башкирии
В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми
Какие детские пособия проиндексируют в 2023 году
Экономика в Башкирии
Какие детские пособия проиндексируют в 2023 году
В Башкирии увеличился размер детских пособий
Экономика в Башкирии
В Башкирии увеличился размер детских пособий


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: