В России в 1,5 раза вырастут декретные, больничные и детские пособия

17:11, 23 мар 2023

К 2025 году произойдёт увеличение более чем в полтора раза выплат по больничным, декретным и пособиям, которые выплачиваются по уходу за ребёнком. Такую информацию сообщил Михаил Мишустин во время своего выступления на очередном годовом отчёте правительства.







– Система социальных гарантий в целом совершенствуется, чтобы они предоставлялись своевременно и в наиболее удобной форме без бюрократической волокиты, – отметил Мишустин. – Для этого и была создана новая структура – Фонд пенсионного и социального страхования. Также дополнительно был введён единый тариф страховых взносов. Благодаря всем этим изменениям уже к 2025 году увеличатся выплаты по больничным, декретам и пособиям, выплачиваемых по уходу за ребёнком.





От доходов получателя будут зависеть пособие по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком в случае, если имеется временная нетрудоспособность. При этом существует определенный потолок: выплата по беременности и родам не может превышать 530 976 рублей за весь период нетрудоспособности, а по уходу за ребёнком до полутора лет не может быть больше 33 281 рублей в месяц.

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Автор: Семен Подгорный