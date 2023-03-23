В России на 13,5 процентов вырастут пенсии. Но не у всех

17:47, 23 мар 2023

Начиная с 1 апреля, социальные пенсии вырастут. Это подтвердил Михаил Мишустин, выступая на годовом отчёте правительства.







– Действующие меры поддержки уязвимых категорий граждан будут сохранены. Уже с 1 апреля произойдёт увеличение размеров социальных пенсий. Индексация будет дополнением к увеличению пенсий, произошедшей в июне прошлого года, – заявил Мишустин. – Данная помощь будет предоставлена гражданам, которые не имеют достаточно стажа для получения обычной страховой пенсии.





Это даст возможность увеличить пенсионное обеспечение для 4 млн. человек. По уже сложившейся традиции рост социальных пенсий происходит в апреле. В прошлом году размер индексации составил 8,6%. На социальные пенсии могут рассчитывать те категории граждан, у которых не хватает стажа. Но они имеют право на получение пенсионной выплаты по старости, по инвалидности или по потере кормильца. Выплаты по государственному пенсионному обеспечению тоже индексируются по традиции 1 апреля. Это так называемые федеральные льготники. К ним причисляются военнослужащие, которые стали инвалидами из-за полученной военной травмы, а также члены семей военных, погибших на службе. Сюда же причисляются участники Великой Отечественной войны и блокадники Ленинграда. В этот же список попадают чернобыльцы и другие пострадавшие в авиационных и техногенных катастрофах. И вместе с ними лётчики-испытатели и космонавты.

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Автор: Семен Подгорный