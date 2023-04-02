В Башкирии средняя зарплата в начале 2023 года составила более 49 тысяч рублей

20:46, 02 апр 2023

В январе текущего года номинальная заработная плата жителей Башкортостана в среднем за месяц составила около 49 тысяч 598 руб., что меньше на 20,3 процента, по сравнению с декабрьскими показателями (свыше 61 тысячи 500 рублей) и на 19,2 процента больше, чем в 2022 году. Такие данные 31 марта опубликовал Башкортостанстат.



По информации статистиков, реальная заработная плата, рассчитанная на основе роста цен на товары и услуги, выросла за год на 7,6 процента, снизившись на 20,9 процента в сравнении с декабрем. В конце 2022 года зарплата в среднем по региону составила 48 тысяч 348 рублей.



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Автор: Семен Подгорный