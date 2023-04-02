В Башкирии средняя зарплата в начале 2023 года составила более 49 тысяч рублей
20:46, 02 апр 2023
В январе текущего года номинальная заработная плата жителей Башкортостана в среднем за месяц составила около 49 тысяч 598 руб., что меньше на 20,3 процента, по сравнению с декабрьскими показателями (свыше 61 тысячи 500 рублей) и на 19,2 процента больше, чем в 2022 году. Такие данные 31 марта опубликовал Башкортостанстат.
По информации статистиков, реальная заработная плата, рассчитанная на основе роста цен на товары и услуги, выросла за год на 7,6 процента, снизившись на 20,9 процента в сравнении с декабрем. В конце 2022 года зарплата в среднем по региону составила 48 тысяч 348 рублей.
Читайте также:В России ввели новый порядок выплаты зарплаты и аванса
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Экономика в Башкирии
В Башкирии озвучили свежие данные о среднемесячной зарплате жителей
Здравоохранение в Башкирии
Минздрав Башкирии: зарплата врачей скорой помощи составила в среднем 75 тысяч рублей
Экономика в Башкирии
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова рассказала, сколько в среднем получают работники культуры
Потребитель в Башкирии
Жителям Башкортостана нужно 18 400 рублей в месяц, чтобы выжить