В Башкирии подорожал техосмотр транспортных средств
15:08, 12 апр 2023
Стоимость технического осмотра ТС в Башкортостане в 2023 году выросла. В правительстве региона утвердили тарифы.
Максимальная стоимость техосмотра составит 926,5 руб. (ранее он стоил 450 руб.). За техосмотр автобусов массой не более пяти тонн придется заплатить 1667,5 рублей, свыше пяти тонн - 2009,4 руб.
Техосмотр грузовиков массой, не превышающих 3,5 тонны будет стоить 999 руб., от 3,5 до 12 тонн - 1945,6 руб., более 12 тонн - 2100 руб., сообщает РБК-Уфа.
Дешевле всего пройти техосмотр будет мотоциклистам - 321 рубль. Дороже - водителям ТС, предназначенных для перевозки опасных грузов - 2 717 рублей.
Автор: Семен Подгорный
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