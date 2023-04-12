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В Башкирии подорожал техосмотр транспортных средств

В Башкирии подорожал техосмотр транспортных средств

15:08, 12 апр 2023

Стоимость технического осмотра ТС в Башкортостане в 2023 году выросла. В правительстве региона утвердили тарифы.

Максимальная стоимость техосмотра составит 926,5 руб. (ранее он стоил 450 руб.). За техосмотр автобусов массой не более пяти тонн придется заплатить 1667,5 рублей, свыше пяти тонн - 2009,4 руб.

Техосмотр грузовиков массой, не превышающих 3,5 тонны будет стоить 999 руб., от 3,5 до 12 тонн - 1945,6 руб., более 12 тонн - 2100 руб., сообщает РБК-Уфа.

Дешевле всего пройти техосмотр будет мотоциклистам - 321 рубль. Дороже - водителям ТС, предназначенных для перевозки опасных грузов - 2 717 рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: тарифы техосмотр
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