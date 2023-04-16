Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

Россияне с советским стажем узнали, как можно получить прибавку к пенсии

Россияне с советским стажем узнали, как можно получить прибавку к пенсии

11:08, 16 апр 2023

Граждане России, имеющие трудовой стаж времен СССР могут обратиться за дополнительной надбавкой к пенсионным выплатам прямо сейчас. Доплата к пенсии за стаж работы в советское время ориентирована на повышение пенсий всех граждан, заработавших себе стаж до начала 2002 года. 



Если вы работали до 2002 года, ваша пенсия может повысится на 10 процентов, а если наличествует стаж работы до 1991 года, то пенсия будет увеличиваться еще на один процент за каждый год работы.

Эта выплата основана на расчетном пенсионном капитале (РПК) - учитывается стаж и заработок на 1 января 2002 года, иначе говоря, без учета страховых взносов. Перерасчет производится без подачи заявления. Пожилым гражданам пенсионного возраста не придется обращаться в Социальный фонд РФ.


Например, если гражданин имеет десять лет стажа вплоть до 1991 года, то пенсионный капитал, рассчитанный по состоянию на начало января 2002 года, увеличится на 20 процентов (десять процентов - за трудовой стаж до 1991 года плюс 10 процентов - за трудовой стаж до 2002 года). В этом случае величина пенсионной выплаты по старости будет определяться с учетом повышения за отработанный в советское время стаж.

Читайте также:

Пенсионеров России с 1 мая 2023 года ждут кардинальные изменения
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсия выплаты
Читайте также

В ПФР рассказали о прибавке за стаж до 1991 года
Экономика в Башкирии
В ПФР рассказали о прибавке за стаж до 1991 года
Россияне могут рассчитывать на прибавку к пенсии
Экономика в Башкирии
Россияне могут рассчитывать на прибавку к пенсии
Россияне, имеющие длительный трудовой стаж, смогут уйти на пенсию раньше
Общество в Башкирии
Россияне, имеющие длительный трудовой стаж, смогут уйти на пенсию раньше
В Башкирии работникам сельского хозяйства с большим стажем увеличили фиксированный размер пенсий
Экономика в Башкирии
В Башкирии работникам сельского хозяйства с большим стажем увеличили фиксированный размер пенсий


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: