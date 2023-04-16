Россияне с советским стажем узнали, как можно получить прибавку к пенсии

11:08, 16 апр 2023

Граждане России, имеющие трудовой стаж времен СССР могут обратиться за дополнительной надбавкой к пенсионным выплатам прямо сейчас. Доплата к пенсии за стаж работы в советское время ориентирована на повышение пенсий всех граждан, заработавших себе стаж до начала 2002 года.







Если вы работали до 2002 года, ваша пенсия может повысится на 10 процентов, а если наличествует стаж работы до 1991 года, то пенсия будет увеличиваться еще на один процент за каждый год работы.



Эта выплата основана на расчетном пенсионном капитале (РПК) - учитывается стаж и заработок на 1 января 2002 года, иначе говоря, без учета страховых взносов. Перерасчет производится без подачи заявления. Пожилым гражданам пенсионного возраста не придется обращаться в Социальный фонд РФ.





Например, если гражданин имеет десять лет стажа вплоть до 1991 года, то пенсионный капитал, рассчитанный по состоянию на начало января 2002 года, увеличится на 20 процентов (десять процентов - за трудовой стаж до 1991 года плюс 10 процентов - за трудовой стаж до 2002 года). В этом случае величина пенсионной выплаты по старости будет определяться с учетом повышения за отработанный в советское время стаж.

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Автор: Семен Подгорный