Какие льготы полагаются предпенсионерам и как их можно получить

15:57, 18 апр 2023

Люди, которым до пенсии остается 5 и менее лет, считаются предпенсионерами. Данное понятие образовалось 4 года назад, чтобы затронутым пенсионной реформой россиянам стали доступны определенные социальные гарантии.

Как присваивается статус предпенсионера?









Для его получения необходима специальная справка. Ее оформление происходит в ФСС, многофункциональном центре или на сайте Госуслуги. За справку платить не нужно, потребуется лишь паспорт.

Список налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста

Предполагаются ли трудовые гарантии?





Предпенсионеры могут быть освобождены от оплаты земельного и имущественного налогов. Налогом не облагаются владельцы одной квартиры, доли в квартире или комнате, одной творческой мастерской, части или целого частного дома, одной хозпостройки до 50 м², одного машино-места или одного гаража, шести соток земельного участка. Чтобы более не платить данные налоги, нужно оформить заявление в ФНС путем личного посещения или онлайн через интернет-портал.

Граждане предпенсионного возраста вправе претендовать на 2 оплачиваемых выходных за календарный год на проведение диспансеризации. Более того, для них действует увеличенное пособие по безработице. Не трудоустроенные могут на бесплатной основе обучиться на курсах переквалификации или повышения квалификации.

Как обстоят дела с региональными льготами?









В разных субъектах РФ имеется ряд особых послаблений для предпенсионеров, касающихся оплаты общественного транспорта, коммунальных услуг, а также посещения санаториев. За предоставление этих льгот отвечает региональная соцзащита.

Прочие льготы

Читайте также: Какие льготы положены россиянам за 5 лет до пенсии

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Если человек перед пенсией не может работать по состоянию здоровья и нуждается в уходе, он может потребовать алименты от родственников. Те же, в свою очередь, могут претендовать на часть наследства.