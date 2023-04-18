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В Минтруда России напомнили пенсионерам об условиях назначения доплаты к пенсии с 20 апреля 2023 года

В Минтруда России напомнили пенсионерам об условиях назначения доплаты к пенсии с 20 апреля 2023 года

20:32, 18 апр 2023

Отдельная категория пенсионеров может претендовать на надбавки от 12 000 руб. с 20.04.2023 г. Эту информацию озвучили в Минтруда и соцзащиты России.



Индексация социальных пенсионных выплат затронет примерно 4 млн граждан РФ, получающих пенсию. Увеличение предусматривало 2 этапа: изначально выплаты повысились на 10 процентов, а с 01.04.2023 г. - еще на 3,5 процента. Итоговый показатель увеличения социальных выплат в стране достиг уровня в 13,3 процента и в среднем составил 12 т.р. Пожилые люди будут получать данную выплату уже с текущего четверга.

Исполнительные меры принимаются без необходимости писать какие-либо заявления. Обращаться в СФР не требуется, перерасчет произойдет автоматически.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии надбавка
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