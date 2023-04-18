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Российским пенсионерам объяснили, кому поднимут пенсию и как оказаться в данном списке

Российским пенсионерам объяснили, кому поднимут пенсию и как оказаться в данном списке

21:12, 18 апр 2023

Пожилым россиянам, хранящим пенсию на картах, станут доступны дополнительные начисления. Эту информацию сообщил эксперт С. Власов.



Некоторые банки планируют повысить начисления пенсионерам за то, что они держат свои деньги на их карточках.

- Целый ряд кредитных организаций поощряет собственных пользователей за остаток на балансе, - говорит пенсионный эксперт. - Чем крупнее сумма, которая находится у человека на карте, тем крупнее в результате окажется надбавка, которую банк зачислит ему к началу очередного месяца. В текущих реалиях пенсионеры получают больше средств, так как для них разработали повышенные ставки.


К примеру, отдельный банк выразит готовность платить своим пожилым клиентам на пенсионные карточки 6 % годовых на остаток, а прочий может установить это значение на уровне 7-ми %. Деньги поступают на баланс в начале каждого месяца.

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Автор: Семен Подгорный
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