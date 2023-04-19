Депутаты Госдумы увеличили размер налоговых вычетов: кто получит больше
21:06, 19 апр 2023
Государственная дума накануне приняла в третьем чтении проект закона, который значительно увеличивает вычет на расходы граждан на образование, медицинское обслуживание и лекарства.
Согласно документу, размещенному на сайте Госдумы, налоговый вычет по расходам на образование ребенка увеличивается более чем в два раза — с 50 000 до 110 000 рублей.
Кроме того, предлагается увеличить со 120 000 до 150 000 рублей сумму, с которой можно получить вычет по расходам на свое образование, лечение (в том числе членов семьи) и покупку медикаментов.
Также, внесены изменения в ст. 257 части 2 Налогового кодекса с целью снижения налогов при приобретении оборудования отечественного производства.
Автор: Семен Подгорный
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