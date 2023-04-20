В России с 1 мая 2023 года повысят трудовые пенсии

10:09, 20 апр 2023

В России был подписан указ от 17 апреля 2023 года «О повышении пенсий». Согласно документу, с первого мая будет произведен перерасчет.







Это приведет к повышению в среднем на 5% всех видов трудовых пенсий — по старости, за выслугу лет, инвалидности, по потере кормильца. Информацию об этом передали в Министерстве труда и социальной защиты.



На эти цели будет выделено полтора миллиарда рублей, а в связи с новым указом на дополнительные расходы направят еще 78 млн руб.





Таким образом, средняя пенсия неработающих пенсионеров к маю 2023 года составит 705 рублей, что на 21% больше, чем годом ранее.



Увеличение пенсии каждого получателя будет зависеть от его стажа и суммы заработка при расчете пенсии, а также от надбавок к базовой сумме.



Ожидается, что в общей сложности 2,3 миллиона человек получат прибавку от этого изменения.

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Автор: Семен Подгорный