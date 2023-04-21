Российским пенсионерам рассказали о внеплановых надбавках

13:26, 21 апр 2023

Некоторые российские пенсионеры имеют право на несколько надбавок к своей пенсии. Рассказываем, каким категориям граждан пенсионного возраста, предусмотрена надбавка. Как оказалось, все зависит от ряда факторов.

Надбавка в зависимости от возраста









В России пенсионная надбавка выплачивается пенсионерам, возраст которых составляет 80+. Пенсионеры, которым в текущем году исполнится восемьдесят лет, начнут получать доплату к пенсии в сумме чуть более 7 тыс. 567 рублей. Её начислят автоматически в следующем месяце после наступления даты рождения.

Надбавка за стаж работы в сельской местности





Гражданам, проработавшим в сельской местности свыше тридцати лет, полагается повышенная пенсия. Размер доплаты к пенсии за работу на селе составит более 1 тыс. 891 руб., что составляет 25% от фиксированной выплаты.

К слову, сельские пенсионеры, которым уже назначена прибавка к пенсии, будут получать ее даже в случае переезда в город.

Индексация пенсии после увольнения работающего пенсионера









Общеизвестно, что пенсионерам продолжающим работать не индексируется страховая пенсия.Однако, когда они увольняются с работы, будет произведен перерасчет пенсий с учетом ранее проведенных индексаций. Увеличение пенсионных выплат произойдет автоматически после того, как работодатель подаст сведения об увольнении в Социальный фонд России. Доплата будет произведена спустя месяц после прекращения трудовой деятельности.

Если пенсионер снова пожелает трудоустроиться, то сумма страховой пенсии не изменится в сторону уменьшения.

Социальная доплата до прожиточного минимума

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Автор: Семен Подгорный

На данную надбавку могут рассчитывать только пенсионеры, которые не работают. Она выплачивается только в том случае, если размер пенсии меньше прожиточного минимума граждан пенсионного возраста в том регионе, где они проживают. Для ее назначения с 2022 года не требуется подача заявления.