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Россиянам в следующем году на 3000 рублей повысят МРОТ

Россиянам в следующем году на 3000 рублей повысят МРОТ

14:24, 21 апр 2023

В России будет увеличен МРОТ. Показатель отредактируют в январе будущего года, он будет составлять более 19 000 руб.

На текущий момент минимальный размер оплаты труда равен 16 242 руб. Власти предлагают добавить к нему еще 3 000 руб. Итоговый его размер станет 19 242 руб.



По информации источника, эти меры уже прошли согласование с Министерством труда.

Во время Послания ФС президент РФ дал указание правительству провести оценку возможности увеличения МРОТ до уровня, превышающего прожиточный минимум.


МРОТ используется для установления з/п, а также уточнения размеров пособий при временной потере трудоспособности, при беременности и прочих мерах поддержки в рамках социального страхования граждан.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: из архива newsbash.ru
Теги: мрот выплаты соцподдержка
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