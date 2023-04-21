Россиянам в следующем году на 3000 рублей повысят МРОТ

14:24, 21 апр 2023

В России будет увеличен МРОТ. Показатель отредактируют в январе будущего года, он будет составлять более 19 000 руб.



На текущий момент минимальный размер оплаты труда равен 16 242 руб. Власти предлагают добавить к нему еще 3 000 руб. Итоговый его размер станет 19 242 руб.







По информации источника, эти меры уже прошли согласование с Министерством труда.



Во время Послания ФС президент РФ дал указание правительству провести оценку возможности увеличения МРОТ до уровня, превышающего прожиточный минимум.





МРОТ используется для установления з/п, а также уточнения размеров пособий при временной потере трудоспособности, при беременности и прочих мерах поддержки в рамках социального страхования граждан.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: из архива newsbash.ru