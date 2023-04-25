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В Башкирии в мае ряд жителей получат дополнительные выплаты

В Башкирии в мае ряд жителей получат дополнительные выплаты

14:57, 25 апр 2023

Накануне Дня Победы ряд пожилых граждан могут рассчитывать на дополнительную выплату. Они были введены в 2019 году указом Владимира Путина.



Из документа, который подписал президент РФ, следует, что ветераны ВОВ будут получать по 10 000 рублей ежегодно перед праздником День Победы. Действует документ в отношении российских граждан, которые проживают на территории Российской Федерации, Латвии, Литвы и Эстонии.

Россияне получат выплату вместе с апрельской пенсией.


Депутаты Государственной думы внесли законопроект, согласно которому размер ежегодных выплат участникам ВОВ увеличится с десяти до 75 тыс. руб. Напоминаем, что в три года назад им была выплачена сумма в 75 000 руб.

Изменения в закон о выплатах должны были быть рассмотрены на заседании российского парламента 20 апреля 2023 года. Законопроект еще не поступил на рассмотрение в Госдуму.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты ветераны день победы
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