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Россиянам назвали ближайшую дату выплаты детских пособий

Россиянам назвали ближайшую дату выплаты детских пособий

11:49, 01 май 2023

Единые даты выплат детских пособий были определены в России.

По информации социального фонда РФ ежемесячные выплаты в текущем месяце, будут начисляться родителям за предыдущий. К примеру, в мае выплачивается пособие за апрель, а в сентябре - за август.



3-го числа каждого месяца на карту "Мир" за предыдущий месяц начисляются единое пособие на детей до семнадцати лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Ближайшая выплата за прель запланирована на 3 мая.

Начиная с июня 2023 года, помесячная выплата из маткапитала на детей до 3 лет будет начисляться 5-го числа каждого месяца за предыдущий месяц.


Восьмого числа каждого месяца на карту "Мир" за предыдущий месяц поступает пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

Для тех, кто получает выплаты по почте, пособия доставляются с 1 по 25 число месяца, в соответствии с графиком работы конкретного отделения почты РФ. В этот же период поступают единовременное пособие при рождении ребенка и первая выплата любого недавно оформленного пособия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: из архива newsbash.ru
Теги: выплаты пособия
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