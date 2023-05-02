В Башкирии построили мусорный полигон вместимостью 242 тыс. кубометров

10:49, 02 май 2023

2 мая Росприроднадзор Башкирии и Оренбургской области сообщил о завершении строительства и открытии мусорного полигона в Дуванском районе республики, который способен вместить 242 000 кубометров мусора и предназначен для использования в ближайшие 25 лет.







Ежегодная мощность свалки составляет 7900 кубометров. На полигон будут доставлять твердые бытовые отходы из 5 районов региона: Дуванского, Кигинского, Мечетлинского, Салаватского и Белокатайского. В этих муниципалитетах живет более 110 000 человек. Данные о новом объекте направлены в федеральное управление Росприроднадзора для включения в государственный реестр.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Telegram // Росприроднадзор Башкортостан и Оренбург