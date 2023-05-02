В Башкирии построили мусорный полигон вместимостью 242 тыс. кубометров
10:49, 02 май 2023
2 мая Росприроднадзор Башкирии и Оренбургской области сообщил о завершении строительства и открытии мусорного полигона в Дуванском районе республики, который способен вместить 242 000 кубометров мусора и предназначен для использования в ближайшие 25 лет.
Ежегодная мощность свалки составляет 7900 кубометров. На полигон будут доставлять твердые бытовые отходы из 5 районов региона: Дуванского, Кигинского, Мечетлинского, Салаватского и Белокатайского. В этих муниципалитетах живет более 110 000 человек. Данные о новом объекте направлены в федеральное управление Росприроднадзора для включения в государственный реестр.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Telegram // Росприроднадзор Башкортостан и Оренбург
Читайте также
ЖКХ в Башкирии
В городе Бирске начался мусорный кризис
Экономика в Башкирии
Петр Порошенко обещает избавиться от закупок сырья у Газпрома в течение 2 лет
Происшествия в Башкирии
В Баймаке неизвестные подожгли мусорный полигон
Общество в Башкирии
Транспорт в Башкирии будут переводить на газомоторное топливо