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Глава Башкирии выделяет землю без аукционов для строительства логистического центра Ozon

Глава Башкирии выделяет землю без аукционов для строительства логистического центра Ozon

11:37, 12 май 2023

Радий Хабиров, глава Башкирии, дал указание выделить два участка земли в Благовещенске компании "Оптово-распределительный центр Уфа" для строительства логистического центра Ozon. Об этом сообщает издание РБК.

Земельные участки площадью 160,3 тыс. и 86,5 тыс. кв. м будут предоставлены в аренду без проведения торгов. Министерству по земельным и имущественным отношениям поручено заключить договор аренды с компанией. Согласно публичной кадастровой карте, кадастровая стоимость земельных участков составляет 21 млн и 11,5 млн рублей соответственно.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: "Ромекс Групп"
Теги: Хабиров Радий Фаритович ozon
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