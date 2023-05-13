Закон о выплате в размере 19,5 тысяч рублей получил поддержку в Госдуме

12:31, 13 май 2023

Госдума приняла окончательное решение о выплате каждому трудоустроенному гражданину суммы в 19 500 рублей.



Чтобы обеспечить эту выплату, предлагается изменить лимиты налоговых вычетов в России. Теперь граждане смогут воспользоваться этой суммой как кэшбэк за негосударственное пенсионное обеспечение, накопительную часть пенсии или физкультурно-оздоровительные услуги на сумму до 150 000 рублей. До этого лимит составлял 120 000 рублей.







Также были внесены изменения в предельные суммы для других налоговых вычетов. Отныне налогоплательщики смогут получить 13% с суммы в 150 000 рублей за покупку лекарств и образование. Лимит налоговой базы для вычета за образование ребенка увеличился до 110 000 рублей.

Читайте также: В Башкирии ряду пенсионеров выплатили по 10 000 рублей

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный