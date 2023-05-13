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Закон о выплате в размере 19,5 тысяч рублей получил поддержку в Госдуме

Закон о выплате в размере 19,5 тысяч рублей получил поддержку в Госдуме

12:31, 13 май 2023

Госдума приняла окончательное решение о выплате каждому трудоустроенному гражданину суммы в 19 500 рублей.

Чтобы обеспечить эту выплату, предлагается изменить лимиты налоговых вычетов в России. Теперь граждане смогут воспользоваться этой суммой как кэшбэк за негосударственное пенсионное обеспечение, накопительную часть пенсии или физкультурно-оздоровительные услуги на сумму до 150 000 рублей. До этого лимит составлял 120 000 рублей.



Также были внесены изменения в предельные суммы для других налоговых вычетов. Отныне налогоплательщики смогут получить 13% с суммы в 150 000 рублей за покупку лекарств и образование. Лимит налоговой базы для вычета за образование ребенка увеличился до 110 000 рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты госдума законы
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