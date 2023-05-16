В России введена новая денежная выплата для определенной категории пенсионеров

09:04, 16 май 2023

Теперь некоторым пожилым людям будет каждый месяц начисляться сумма в размере 3 896 рублей. Кроме того, им будет предоставлен набор соцуслуг, который включает в себя бесплатные медикаменты, медицинские изделия, льготный проезд на пригородных электричках и санаторно-курортное лечение.







Согласно сообщению Соцфонда РФ, этому поспособствовал вступивший в мае федеральный закон, который присвоил статус ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Сталинграда. Эти пенсионеры теперь получают льготы и социальную защиту, аналогичные тем, которые предоставляются гражданам, награжденным знаками "Житель блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя".





Знак "Житель осажденного Сталинграда" ввели в 1965 году и присуждался жителям города-героя, находившимся в блокаде в ходе Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года. Отныне обладатели данного знака получат денежные выплаты и социальные услуги. Кроме того, новая категория ветеранов получит дополнительное материальное обеспечение в сумме 500 рублей ежемесячно и льготы по пенсионному обеспечению.

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Автор: Семен Подгорный