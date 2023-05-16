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Доход руководителя Минздрава Башкирии за год превысил 15 миллионов рублей

Доход руководителя Минздрава Башкирии за год превысил 15 миллионов рублей

14:13, 16 май 2023

Руководитель Минздрава Башкирии, Айрат Рахматуллин, задекларировал доход в размере около 15,4 млн рублей в 2022 году. Сюда включены средства, полученные от продажи его имущества. Информация об этом была опубликована в понедельник 15 мая.



Согласно отчету, у Рахматуллина имеется земельный участок площадью чуть более 2 000 кв.м., квартира площадью 89,1 кв.м. и автомобиль Мерседец-Бенц. В 2021 году его доход за год составил 3,9 млн рублей, а список имущества практически не изменился, за исключением квартиры, которая принадлежала ему и его жене, и имела площадь 57,8 кв.м.

Первый замминистра, Азат Рахматуллин, получил 2,56 млн рублей в прошлом году. В его собственности находятся земельный участок площадью 1500 кв.м., жилой дом площадью 184,5 кв.м., квартира площадью 74,7 кв.м. и автомобиль Ниссан X-Trail.


Первый замминистра здравоохранения, Гульнара Зиннурова, получила доход в размере 2,64 млн рублей в прошлом году. У нее находятся в собственности 2 земельных участка площадью 1750 и 1000 кв.м., а также жилой дом площадью 72 кв.м.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Рахматуллин Айрат Разифович
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