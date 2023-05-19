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В России вырастет размер одного из пособий

В России вырастет размер одного из пособий

21:52, 19 май 2023

В 2024 году россиян ждет значительное увеличение максимального размера одного из пособий. Об этом на коллегии Минтруда сообщил ее глава Антон Котяков.



Согласно его заявлению, со следующего года максимальная сумма пособия по уходу за ребенком увеличится с нынешних 33 000 до 49 000 рублей в месяц. Это пособие предназначено для работающих до декрета женщин и выплачивается на протяжении 1,5 лет.


Кроме того, Антон Котяков также сообщил, что с начала следующего года более 4 млн матерям, работающим по гражданско-правовым договорам, будет выплачиваться пособие по беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и выплаты по больничным листам.

До конца текущего года также будет расширен список жизненных событий, при которых граждане будут получать проактивные уведомления.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты пособия
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