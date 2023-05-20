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Некоторым российским пенсионерам положены доплаты к пенсии

Некоторым российским пенсионерам положены доплаты к пенсии

11:03, 20 май 2023

Социальный фонд России сообщает, что в РФ определенное количество пенсионеров имеют право на получение доплаты к своей пенсии.



Одна из доплат, которую можно получить, основывается на возрасте пенсионера. Согласно закону, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, полагается доплата к пенсии. В 2023 году пожилые граждане, достигшие данного возраста, будут получать дополнительную сумму в размере более 7 567 рублей. Начисление этой доплаты происходит с месяца, следующего за тем, в котором был день рождения. Важно отметить, что данная надбавка начисляется автоматически, и пенсионерам не требуется подавать отдельное заявление для ее получения.


Кроме того, пенсионеры, имеющие иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи), также могут получить дополнительную выплату. Для получения этой надбавки необходимо написать заявление по месту жительства. Сумма надбавки зависит от количества иждивенцев: на одного выплачивается 2 406,91 рублей, на двоих — 4 813,82 рубля, а на 3 и более — 7 220,74 рубля.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии выплаты
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