Удивительная осетровая ферма появилась в Башкирии

11:02, 21 май 2023

Радию Хабирову поделился со своими подписчиками новостью об успешной деятельности единственной осетровой фермы в Башкирии. Это предприятие расположено в городе Октябрьский и было основано местным жителем Владимиром Григорьевым. Оказывается, идея выращивания рыбы зародилась у мужчины три года назад, и в мае прошлого года он представил свой проект городской администрации "Предпринимательском часе". Именно с этого момента началась работа фермы.







В настоящее время осетровая ферма занимает площадь более 5 тысяч квадратных метров и включает в себя четыре отделения: инкубационное, разведения мальков, цех товарной рыбы и уникальный зимовальный цех, который позволяет получать икру в любое время года, без привязки к сезону.





Стоит отметить, что данное предприятие является единственным в республике, где выращиваются мальки осетровых в рамках программы экологических компенсационных мероприятий. В 2022 году В. Григорьев выпустил порядка 65 тыс. мальков в реку Волга, а в 2023 году его планы включают запуск свыше 300 тыс. мальков в реки Белая и Волга. Кроме того предприниматель планирует создать рыбоводческое хозяйство на реке Ик, для производства до нескольких тонн товарной осетровой рыбы и до 150 килограммов товарной черной икры ежегодно. В будущем он также планирует заняться переработкой рыбы.

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Фото: соцсети Радия Хабирова