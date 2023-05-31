В России с 1 июня повысятся пенсии и пособия

09:16, 31 май 2023

Российское правительство приняло решение проиндексировать на десять процентов пенсии неработающих пенсионеров. В результате этой индексации суммы выплат повысятся в среднем на 1 760 рублей и составят 19 360 руб. Это изменение затронет страховые пенсии по старости, инвалидности, выплаты по случаю потери кормильца, государственное пенсионное обеспечение и соцпенсии.







По информации, полученной от руководителя Минтруда России А. Котякова, индексация затронет 35 млн пенсионеров, не работающих в настоящее время. Выплата пособий по старости стартует с 3 июня.





Кроме того, социальные выплаты также вырастут на десять процентов. Это касается пособий для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, детских пособий, федеральных и региональных доплат к пенсиям. Размер пособий увеличится для более чем 15 млн россиян.

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Автор: Семен Подгорный