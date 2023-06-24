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В Башкирии заморозки повредили 120 тысяч гектаров посевов

В Башкирии заморозки повредили 120 тысяч гектаров посевов

09:31, 24 июн 2023

На заседании Госсобрания-Курултая РБ 22 июня депутаты активно включились в обсуждение аграрной тематики. Вопрос важнейший — как заморозки повлияют на будущий урожай.



Заместитель премьер-министра правительства РБ — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов отметил, что в республике холода повредили 120 тысяч гектаров, из них 90 тысяч — пересеяны. Больше всего пострадала сахарная свекла.

— Мы планировали в этом году иметь больше 50 тысяч гектаров площадей сахарных плантаций. На сегодняшний день выжили посевы на площади 48,5 тысячи гектаров. Затраты на выращивание одного гектара сахарной свеклы достаточно высокие — около 86 тысяч рублей. Пересеивать эти площади другими культурами будет убыточно. На других площадях пересеивали гречиху, подсолнечник, — сообщил Ильшат Фазрахманов. Он обратил внимание на то, что в этом году подсолнечника посеяно меньше, чем в 2022 году. Подсолнечник ухудшает плодородие земли. Соя и горох, наоборот, улучшают плодородие почвы. К тому же, урожайность бобовых в полтора раза выше, чем зерновых.


Убыток от заморозков составил около одного миллиарда рублей.

— К сожалению, в нескольких районах, в том числе в Илишевском, началась засуха. Дождей совершенно нет. Эти муниципалитеты уже ищут корма в других районах. Ежегодно складывается такая ситуация. Климат сильно поменялся, — проинформировал Ильшат Фазрахманов и добавил, что все вопросы решаются оперативно. Он уверен, что негативные факторы не так сильно повлияют на урожай.

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Автор: i-gazeta.com
Фото: соцсети Хабирова
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