В Башкирии грузовики разрушили 30 км дороги

00:12, 05 июл 2023

Большегрузный транспорт, перевозящий песчано-гравийную смесь от реки Белой, разрушил 30 км дороги Бирск – Новодесяткино - Чирша-Тартыш и Новодесяткино – Чирша-Тартыш - а/м М7 Волга. Глава администрации Бирского района Антон Талалов остановил перевозку инертных материалов до разрешения ситуации.







Он назвал происходящее «мягко говоря, безобразием». Местами дорогу просто уничтожили. При этом разрешения по маршруту у администрации Бирского района подрядчик не получал. По словам начальника ФКУ Упрдор «Приуралье» Дениса Абрамова, генподрядчику поручено зафиксировать все разрушения и выехать с места складирования.



- В транспортной схеме доставки песчано-гравийной смеси по реке Белая не было пункта выгрузки на территории Бирского района, - пояснили местные власти.





Сейчас они ищут совместное решение по разрушенному участку дороги Бирск – Новодесяткино - Чирша-Тартыш. Один из местных жителей предложил вариант объездного маршрута.



- Пока не ясно, сможем ли мы найти объезд, - говорит Антон Талалов. - Будем консультироваться с коллегами и жителями. Пока обдумываем варианты.

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Фото: Администрация Бирского района